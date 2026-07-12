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Murat Yakın'dan Arjantin maçı açıklaması: 'Bu şekilde elenmek gerçekten üzücü'

Murat Yakın'dan Arjantin maçı açıklaması: 'Bu şekilde elenmek gerçekten üzücü'

12.07.2026 09:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Murat Yakın'dan Arjantin maçı açıklaması: 'Bu şekilde elenmek gerçekten üzücü'

İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştıkları Arjantin'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından görüşlerini aktardı.
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İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, Arjantin'e uzatmalarda 3-1 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ettikleri maçın ardından takımının ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu söyledi.

"EKSİK KALMAMIZA RAĞMEN..."

Karşılaşmayı değerlendiren Yakın, "Takımımla ve teknik ekibimle inanılmaz gurur duyuyorum. Bugün dünya şampiyonuna karşı, üstelik uzun süre 10 kişi oynamamıza rağmen büyük bir mücadele ortaya koyduk. Bu şekilde elenmek gerçekten üzücü. Beraberlik golünün ardından oyunun momentumu bizim tarafımızdaydı. Hücum hamleleri yaparak şansımızı sonuna kadar zorlamak istedik. Eksik kalmamıza rağmen takımın birlikte hareket etmesi ve gösterdiği mücadele, bu ekibin ne kadar enerji dolu ve futbol oynama isteği yüksek bir grup olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

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