Nestor Lorenzo'dan Davinson Sanchez'e büyük övgü: 'Cristiano Ronaldo'ya karşı...'

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında Portekiz ile 0-0 berabere kalan Kolombiya'da, maçın ardından teknik direktör Nestor Lorenzo'nun açıklamaları gündem oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in performansına övgüler yağdırırken, uzatma dakikalarında VAR kararıyla iptal edilen golü için de esprili bir yorum yaptı.

DAVINSON'UN GOLÜNE VAR ENGELİ

Kolombiya'nın son 16 turuna grup lideri olarak yükseldiği mücadelede Davinson Sanchez, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli stoper, 90+1'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getirdiğini düşünse de, pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşma 0-0 sona ererken Kolombiya, 7 puanla grubunu lider tamamladı.

"PEDİKÜR YAPMASINI ÖNERİYORUM"

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, maçın ardından Davinson Sanchez'in iptal edilen golüyle ilgili yaptığı açıklamada esprili bir ifadeye yer verdi.

Lorenzo, "Bir sonraki maç öncesi pedikür yapmasını öneriyorum" diyerek, milimetrik ofsayt kararına gönderme yaptı.

"RONALDO'YA KARŞI KONSANTRASYONUNU HİÇ KAYBETMEDİ"

Davinson Sanchez'in performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Lorenzo, Galatasaraylı savunmacının, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya karşı kusursuza yakın bir maç çıkardığını söyledi.

Tecrübeli teknik direktör, "Davinson, Lucumi ve Lerma kusursuza yakın oynadı. Özellikle Davinson'dan Ronaldo'ya karşı bir an bile konsantrasyonunu kaybetmemesini istedim" ifadelerini kullandı.

Lorenzo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Ronaldo ölümcül derecede etkili ve bitiriciliği çok yüksek bir oyuncu. Artık stoperlerden uzak durmaya çalışıyor. Ama ceza sahasına girdiği anda onu birebir savunmak gerekiyordu. Bunu mükemmel şekilde yaptılar."

RONALDO'YA ŞANS TANIMADI

Dünya Kupaları tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu unvanını elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında etkili olamadı.

Davinson Sanchez liderliğindeki Kolombiya savunması, Portekiz'in yıldız futbolcusuna net fırsat vermedi.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi, hem savunmadaki performansı hem de VAR nedeniyle iptal edilen golüyle karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.