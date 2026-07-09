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Beşiktaş, Salih Özcan transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Salih Özcan transferini resmen açıkladı!

9.07.2026 20:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, Salih Özcan transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'ı renklerine bağladığını açıkladı.
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Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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DORTMUN'DA FORMA GİYDİ

Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Salih, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.

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