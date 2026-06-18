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Özbekistan'ın çabası yetmedi: Kolombiya Dünya Kupası'nda üç puanı 3 golle aldı!

Özbekistan'ın çabası yetmedi: Kolombiya Dünya Kupası'nda üç puanı 3 golle aldı!

18.06.2026 07:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Özbekistan'ın çabası yetmedi: Kolombiya Dünya Kupası'nda üç puanı 3 golle aldı!

Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti.
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Özbekistan ile Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Mexico City'deki Azteca Stadı'nda oynanan mücadeleden Kolombiya 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Daniel Munoz, 65. dakikada Luis Diaz ve 90+9'da Leandro Campaz kaydetti.

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BAŞAKŞEHİRLİ GOLÜNÜ ATTI

Özbekistan'ın tek golü ise 60. dakikada Başakşehir forması giyen Abbosbek Fayzullayev'den geldi.

Kolombiya bu sonuçla 3 puanın sahibi oldu. Özbekistan ise ilk maçtan puansız ayrıldı.

Kolombiya, grubun ikinci maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 05:00'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Özbekistan ise 23 Haziran Salı günü TSİ 20:00'de Portekiz ile oynayacak.

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