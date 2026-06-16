Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde FIFA, mücadeleyi yönetecek hakemi açıklandı. Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın Paraguay ile oynayacağı maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
Ivan Barton, Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda Irak ile Bolivya arasındaki karşılaşmada görev almıştı.
TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi karşı karrşıya gelecek.
ABD'nin Santa Clara kentinde Levi's Stadyumu'ndaki maç TSİ 06.00'da başlayacak. Milli takım bu karşılaşmanın ardından gruptaki son maçında ABD ile 26 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek.