Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda tarihe geçmeye hazırlanıyor

Arjantinli süperstar Lionel Messi ile Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, turnuvada forma giymeleri halinde kariyerlerinde 6. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak ve bu alanda tarihi bir rekora imza atacak.

TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDELER

Daha önce beşer kez Dünya Kupası'nda boy gösteren iki yıldız futbolcu, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bir ilki gerçekleştirecek.

Messili Arjantin, J Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir ile karşılaşırken, Ronaldolu Portekiz ise K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısına çıkacak.

MESSI'NİN DÜNYA KUPASI KARNESİ

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşayan Lionel Messi, 26 maçla turnuva tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Dünya Kupaları'nda toplam 13 gol kaydeden yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nın organizasyondaki en golcü ismi olmayı sürdürüyor.

RONALDO'NUN GÖZÜ TARİHTE

Cristiano Ronaldo ise kariyeri boyunca katıldığı beş Dünya Kupası'nda 22 maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Portekizli yıldız, 2006'dan 2022'ye kadar düzenlenen her Dünya Kupası'nda gol atmayı başararak organizasyon tarihine geçmişti.

41 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele edecek.

SADECE 7 FUTBOLCU BAŞARMIŞTI

Dünya Kupası tarihinde şimdiye kadar sadece 7 futbolcu beş farklı turnuvada forma giydi. Messi ve Ronaldo'nun yanı sıra Antonio Carbajal, Andres Guardado, Rafael Marquez, Lothar Matthaeus ve Manuel Neuer bu başarıya ulaşan isimler arasında yer alıyor.