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Rudi Garcia'dan geri dönüş sözleri: 'İnandıysanız her şey mümkün'

Rudi Garcia'dan geri dönüş sözleri: 'İnandıysanız her şey mümkün'

2.07.2026 04:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Rudi Garcia'dan geri dönüş sözleri: 'İnandıysanız her şey mümkün'

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, Senegal karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Garcia, futbolda inanıldığında her şeyin mümkün olduğunu söylerken, Senegal'in 2-0'lık skoru korumaya çalışmasının hata olduğunu belirtti.

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Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, Senegal karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından konuştu. Belçika, 86. dakikada 2-0 geride olduğu mücadelede geri dönerek maçı uzatmalara taşıdı.

Belçika, uzatmalarda Youri Tielemans'ın penaltı golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

"İNANIRSANIZ HER ŞEY MÜMKÜNDÜR"

Rudi Garcia, takımının gösterdiği geri dönüşe dikkat çekti.

Garcia, "Futbolda, inanırsanız her şey mümkündür. Bu takımın gücünün yedek kulübesinde olduğunu zaten söylemiştim. On bir oyuncuyla sonuç elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"SENEGAL BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Belçika Teknik Direktörü, Senegal'in maçın son bölümünde skoru korumaya çalıştığını söyledi.

Garcia, "Maçın sonlarına doğru rakip takım konsantrasyonunu kaybetti. 2-0'lık üstünlüğü korumak istediler ki bence bu büyük bir hataydı. Bu bize özgüven verdi" dedi.

"MAÇIN GİDİŞATI DEĞİŞTİ"

Garcia, Belçika'nın ilk golünden sonra karşılaşmanın yön değiştirdiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Çünkü skor 1-2 olunca maçın gidişatı değişti. Ondan sonra eşitliği sağladık ve sonunda hak ettiğimiz penaltıyı gole çevirmemiz iyi oldu" açıklamasını yaptı.

Belçika, Senegal karşısında aldığı bu galibiyetle Dünya Kupası'nda yoluna devam etti.

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