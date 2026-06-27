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Senegal, Irak'a gol oldu yağdı! 10 kişi kalan rakibini kupa dışına itti...

Senegal, Irak'a gol oldu yağdı! 10 kişi kalan rakibini kupa dışına itti...

27.06.2026 00:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Senegal, Irak'a gol oldu yağdı! 10 kişi kalan rakibini kupa dışına itti...

Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Irak'ı 5-0 mağlup etti.
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Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nun üçüncü maçında Irak ile karşı karşıya geldi.

Kanada'daki Toronto kentinde bulunan BMO Field Stadı'nda oynanan mücadeleden Senegal, 5-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

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IRAK 10 KİŞİ KALDI

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Mouhamadou Diarra, 56. dakikada Ismaila Sarr, 59. ve 71. dakikada Pape Gueye ile 82. dakikada Iliman Ndiaye kaydetti.

Irak'ta Rebin Adhamat 13. dakikada kırmızı kart gördü.

Senegal bu sonuçla puanını 3'e çıkararak grubu üçüncü sırada tamamladı. Irak ise puansız olarak turnuvaya veda etti.

SENEGAL EN İYİ ÜÇÜNCÜLER  ARASINDA

Irak karşısında aldığı farklı galibiyetle averajını önemli ölçüde iyileştiren Senegal, en iyi üçüncüler sıralamasında avantaj elde etti.

Grubunu 3 puanla tamamlayan ve +2 averajı bulunan Senegal'in son 32 turuna yükselip yükselemeyeceği, diğer gruplarda oynanacak son hafta maçlarının ardından netlik kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası formatına göre en iyi üçüncüler sıralamasında ilk 8'e giren takımlar, son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

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