Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Heung-min ile dalga geçtiler: Güney Kore'den medyaya boykot!

Son Heung-min ile dalga geçtiler: Güney Kore'den medyaya boykot!

17.06.2026 00:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Son Heung-min ile dalga geçtiler: Güney Kore'den medyaya boykot!

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki antrenmanda Güney Kore'den bir yayıncı kuruluş, iki gazeteci arasında geçen ve Son Heung-min'in zorunlu askeri hizmetten muafiyeti hakkında aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı konuşmayı kazara kaydederek yayımladı. Güney Kore Milli Takımı bu durum üzerine medya kuruluşlarına tepki göstererek boykot kararı aldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Güney Kore Milli Takımı oyuncuları, gazetecilerin Son Heung-min ile dalga geçmesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC forması giyen ve Güney Kore’nin 2018 Asya Oyunları’nda altın madalya kazanmasının ardından zorunlu askeri hizmetten muaf tutulan 33 yaşındaki Son, gazetecilerin bu durumla dalga geçmesine takım arkadaşlarıyla tepki gösterdi.

SON İLE DALGA GEÇTİLER

Dünya Kupası öncesindeki antrenmanda, Güney Kore'den bir yayıncı kuruluş, iki gazeteci arasında geçen ve Son’un muafiyeti hakkında aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı bir konuşmayı kazara kaydetti. Bu ham görüntüler daha sonra Kore'de yayınlandı ve konuşmalar, izleyenler tarafından net duyuldu.

Image

Son, bu duruma tepki olarak 12 Haziran'da Çekya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından medya mensuplarına konuşmayı reddetti.

FEDERASYONDAN SERT TEPKİ

Futbol Federasyonu (KFA) da sert bir açıklama yayımlayarak, "Futbol Federasyonu, medyanın habercilik faaliyetlerine ve rolüne saygı duymaktadır. Buna karşılık federasyon, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla medya kuruluşlarından ve muhabirlerden milli takıma ve oyunculara karşı daha fazla anlayış ve sorumlu bir tutum sergilemelerini talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

Federasyon, ülke basınına uygulanan boykotun sona erip ermediği hakkında bilgi paylaşmadı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #güney kore #heung-min son

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: 'Dünya Kupası bitene kadar...'
Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: 'Dünya Kupası bitene kadar...' Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk katıldığı bir programda adı sarı-kırmızılı ekiple anılan milli futbolcu Can Uzun hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD vizesi biten İranlı Mehdi Torabi'yi bekleyen tehlike!
ABD vizesi biten İranlı Mehdi Torabi'yi bekleyen tehlike! İran Milli Futbol Takımı'nın 31 yaşındaki futbolcusu Mehdi Torabi, ABD'ye tek girişlik vizesi bittiği için Dünya Kupası'ndaki diğer maçları kaçırabilir.
Senegal'i üç golle devirdi: Fransa, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
Senegal'i üç golle devirdi: Fransa, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.