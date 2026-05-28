Dünya Kupası öncesi Brezilya'ya Neymar şoku: 2 maçta yok

28.05.2026 14:09:00
Cumhuriyet Spor
2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Neymar'ın sakatlığı devam ediyor. Brezilya'nın Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarını kaçırması beklenen deneyimli futbolcunun sahalara dönüş tarihi de netleşmedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Dünya Kupası öncesinde takımlar kadrolarını açıklamaya devam ederken Brezilya'da Neymar'la ilgili belirsizlik devam ediyor.

NEYMAR'IN SAKATLIĞI

Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası için açıkladığı kadroya Neymar dahil edilmişti. Deneyimli futbolcu, Santos'un son lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçırırken Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan Brezilya'da Neymar'ın son durumu belli oldu.

2 MAÇTA YOK

Globo'da yer alan habere göre Neymar sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası öncesinde Panama ve Mısır'la oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyecek. FIFA kurallarına göre son kadroların 1 Haziran'da verilmesinin zorunlu olduğu, bu tarihten sonra sadece ciddi bir sakatlık veya hastalık durumunda değişiklik yapılamayacağı aktarıldı. Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya sırasıyla Fas, Haiti ve İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Neymar bu sezon Santos'ta sakatlığı nedeniyle 6 maçta forma giyemedi. 33 yaşındaki oyuncu süre aldığı 15 karşılaşmada 6 gol ve 4 asist kaydetti.

