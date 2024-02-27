68 çocuk öldü: 23 kişiye hapis cezası

Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:38

Güncelleme: 27.02.2024 - 09:39

Özbekistan'da bir mahkeme, 68 çocuğun kontamine öksürük şurubuna bağlı ölümü nedeniyle 23 kişiyi hapis cezasına çarptırdı.

Cezalar iki ila 20 yıl arasında değişirken, sanıklar vergi kaçakçılığı, sahte ilaç satışı, görevi kötüye kullanma, ihmal, sahtecilik ve rüşvet suçlarıyla yargılandı.

Altı ay süren davanın başlangıcında öksürük şurubuna bağlı 65 ölüm kaydedildi, son duruşmada üç ölüm daha bildirildi.

Kontamine şuruplar Hindistan'da Marion Biotech tarafından üretilmiş ve Özbekistan'da Quramax Medical tarafından dağıtılmıştı.

En uzun ceza olan 20 yıl, Quramax Medical'de yönetici müdür olan Singh Raghvendra Pratar'a verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ambronol ve Dok-1 Max adlı iki şurubun "kabul edilemez miktarda" kirletici madde içerdiğini açıklarken, Marion Biotech firması yöneltilen iddiaları reddederek bulguları yalanladı.

Üretim Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından durduruldu ve şirketin lisansı, merkezinin bulunduğu kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletindeki gıda güvenliği departmanı tarafından askıya alındı. Mart ayında üretim lisansları "kalıcı olarak" iptal edildi.

Mahkeme, ölen 68 çocuğun ailelerinin her birine 80 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Aynı meblağ, öksürük şurubunu tükettikten sonra sakat kalan dört çocuğun ailesine de ödenecek.