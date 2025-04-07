Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu: Özgür Özel'e tek cümlelik tebrik

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:42

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:50

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21’inci Olağanüstü Kurultayı dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal genel başkan adaylığından çekildi, eski milletvekili Berhan Şimşek ise başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.

“5 dakika geç kaldığımız için başvurumuz kabul edilmedi” diyen Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı.

Divan Başkanı Çavuşoğlu, Şimşek'i yalanladı ve "Bırakın 5 dakikayı Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır" dedi.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Tek aday olan Özgür Özel, 1171 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan seçimde 105 oy geçersiz sayıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK

Son olarak, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, "21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum" ifadelerini kullandı.