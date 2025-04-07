'Adaylık' ihtimali gündeme gelmişti: Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:24

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, tutuklama süreci sonrası T24'te gazeteci Cansu Çamlıbel’in sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Dilek İmamoğlu, hem ailesine yönelik sosyal medya saldırılarına hem de siyasete dair kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.

“BU KADAR POLİSLE BASKIN YAPMALARINI BEKLEMİYORDUM”

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinden sonra yaşanacakları öngördüğünü belirten Dilek İmamoğlu, “Ama sabahın erken saatlerinde bu kadar polisle baskın yapılarak gözaltına alınmasını, adalete güvenen bir vatandaş olarak beklemiyordum” dedi.

Gözaltı süresince görüşemediklerini, tutuklama sonrası üç kez görüşme imkânı bulduklarını belirten İmamoğlu, “Morali çok iyi. Vicdanı rahat, çünkü halkın desteğini hissediyor” ifadelerini kullandı.

“BENİ SİYASETE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR, AMA…''

Kimi çevrelerde, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden çıkamaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olarak kendisinin gündeme geleceği öne sürülse de Dilek İmamoğlu bu konuda net konuştu:

“Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemin sorunlarını dert edinerek özellikle sosyal sorumluluk alanında çalışacağım. Ama bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz.”

“DEDİKODULARI CİDDİYE ALMIYORUM”

Ailesine yönelik sosyal medya saldırılarına da değinen İmamoğlu, bu tür karalama kampanyalarının organize şekilde yürütüldüğünü savundu. “İftira, karalama ve saldırılar tamamen kötü niyetli. Ne ailem ne ben bu yalanlara itibar etmiyoruz. Suç duyurularında bulunuyoruz ama bu organize yapı münferit müdahalelerle durdurulamıyor” dedi.

“BEREN’İ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ”

En küçük çocukları Beren’in henüz 13 yaşında olduğunu hatırlatan Dilek İmamoğlu, bu süreçte onu kameralardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirterek, “Çocukların bu tür travmaları ileride taşıyabileceğini biliyorum, bu yüzden çok dikkatliyiz” dedi.

“DAYANIŞMAYLA KORKUYU GÜCE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı ve tutuklama süreciyle birlikte tüm Türkiye’de büyük bir dayanışma ruhunun ortaya çıktığını vurgulayan Dilek İmamoğlu, “Korkularımızı dayanışma ile güce dönüştürdük. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında halk hukuk ve adalet için ses veriyor” diye konuştu.

“GENÇLERİN TUTUKLANMASI VİCDANSIZLIK, EN ÇOK ONLARA ÜZÜLÜYORUM”

Protestolara katıldıkları için tutuklanan gençlere de dikkat çeken İmamoğlu, “Demokratik haklarını kullanan, bu ülkenin geleceği olan gençlerin tutuklanması hangi vicdana sığar?” diyerek çağrıda bulundu, ''Herkes gibi ben de en çok tutuklanan gençlere üzülüyorum. Demokratik haklarını kullanarak adalet ve demokrasi taleplerini dile getiren, bu ülkenin yarınları olan gençlerin hukuksuz şekilde tutuklanması hangi vicdana sığar? Toplumu ve gençlerin adalete olan inancını daha da derinden yaralayan bu yanlıştan bir an önce geri dönülmelidir.'' dedi.

“EKREM’İ YOLDAN DÖNDÜRMEK KOLAY DEĞİLDİR”

Ekrem İmamoğlu’nun siyasetten vazgeçmeyeceğini vurgulayan Dilek İmamoğlu, “O yürüdüğü yola tutkuyla bağlı. Onu inandığı yoldan döndürmek hiç kolay değildir. Biz de ailesi olarak her zaman yanındayız” dedi.

“BİZ DEĞERLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

Son mesajını milyonlara hitaben veren Dilek İmamoğlu, “Biz ülkemizden ve değerlerimizden vazgeçmiyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan gençlerin geleceği için mücadele edeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.