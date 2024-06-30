100 yaşındaki kadın, uzun yaşamın sırlarını paylaştı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:13

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:13

Yiyeceklerin aşırı işlendiği ve meyve – sebze reyonundaki ürünlerin ‘organik’ etiketiyle diğer ürünlerden ayrı olarak satıldığı bir dünyada, insanlar daha uzun yaşama çabasına girdi.

Bilim insanları daha uzun bir yaşam için yeni teknolojiler üretirken ve doktorlar ömrü uzatacak ilaçlar ararken, daha basit çözümler insanların gözünden kaçıyor.

Haftanın altı günü çalışan 100 yaşındaki Mariam Todd, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrının aslında sadece sağlıklı bir rutinden geçtiğini savunuyor.

ABD’nin New Jersey şehrinde yaşayan Mariam, beslenme alışkanlıklarının uzun ömrünün anahtarı olduğuna inanıyor. Mariam, yıllardan beri rutininde hiç değişiklik yapmadığının üzerinde duruyor.

Canına can katan rutini sayesinde 100 yaşındaki Mariam; her gün arabasını sürüyor, ailesine yemek pişiriyor ve rahmetli anne babasının 1929'da kurduğu mobilya mağazasında çalışmaya devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda da ikinci kuşak torunlarına bakıyor.

SIRRINI BASINA AÇIKLADI

Mariam, 100 yaşında koruduğu bitmek tükenmek bilmeyen hayat enerjisinin sırrını basına açıkladı.

Mariam her şeyin nasıl yaşadığıyla ilgili olduğunu söylüyor. Stresten uzak bir yaşam ve sağlıklı beslenmeyle, yıllarca daha yaşanabileceğini iddia ediyor.

Today'e konuşan Mariam, işine iş demeyi reddettiğini ve severek çalıştığını söyledi.

İşini gülerek anlatan Mariam, "Yaptığım işten keyif alırken, çalıştığımı söyleyemem. Bu yüzden çalıştığımı söylersem yalancı gibi hissederim. Bu düşünce tarzı, herkese uygun değil fakat bana çok iyi geliyor” diyerek işine olan bakışını kelimelere döktü.

Ailesini anan Mariam, "Annem de aynı benim gibiydi” diyor ve ekliyor “Annem burada, ofiste oturmuş işini yaparken vefat etti. 80 yaşını geçmişti ve hala masasında otururken bulundu. Ben de dedim ki, eğer benim de kaderim buysa, öyle olsun" sözleriyle hayata olan iyimser bakışını yansıttı.

Pek çok kişi emekli olacağı günü iple çekse de, Mariam bunu aklından bile geçirmiyor ve “evde oturursam asla mutlu olamayacağım” diyerek hayata ve işine bağlılığını dile getirdi.

KENDİ YETİŞTİRİYOR

Mariam’ın hayata bakışının yanında, günlük öğünleri de uzun yaşamının bir parçası oldu.

Bahçıvanlık konusunda uzmanlaşan Mariam, yiyeceklerinin çoğunu bahçesinde yetiştiriyor ve düzenli olarak domates, biber, salatalık ve kabaktan oluşan sağlıklı öğünler pişiriyor.

Öyle ki, Mariam’ın yediği tek hazır yiyecek, asla vazgeçemediğini söylediği lahana turşusu.

Mariam 100 yaşında o kadar sağlıklı ki, üç yıldır doktora gitmediğini gururla söylüyor ve bu sağlıklı durumunu diyetine atfediyor.

STRESTEN UZAK BİR YAŞAM

Fast food, işlenmiş gıdalar ve alkol ile sigaradan tümüyle uzak duran Mariam, uzun bir ömür için kendini yıpratmamaya çok dikkat ediyor.

Tatlıya gelecek olursak, kendi elleriyle yaptığı kurabiyeler dışında Mariam, çok şekerli tatlılar yerine nispeten az şekerli bitter çikolatayı tercih ediyor.

Today ile yaptığı röportajın sonunda Mariam, uzun ömrünün sırrını "Doğru beslenmeye, doğru uyumaya ve doğru yaşamaya çalışıyorum" sözleriyle özetledi.

Fakat Mariam, stressiz yaşamında dikkatle hazırlanmış bir bütçenin de çok büyük bir yeri olduğunu belirtti. Gençlerin para kazanmak konusundaki sıkıntılarına değinen Mariam, gelecek kuşaklara önemli tavsiyeler verdi.

Borçlanmanın getirdiği strese değinen Mariam, "Kredi kartıyla harcamak yerine tasarruf etmeyi ve harcamalarını planlamalarını öneriyorum” dedi ve ekledi “Kredi kartı borcunu sevmiyorum... Kredi kartım yok" dedi.

ABD'de ortalama yaşam süresi 76, Türkiye'de ise 80 yıl. Mariam, normalden 20 yıl daha uzun olan ömrüyle hepimizi geride bırakıyor.