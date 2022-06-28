101 yaşındaki eski Nazi gardiyanına 5 yıl hapis cezası

Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı belirtilen 101 yaşındaki Josef S, mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA
28 Haziran 2022 Salı, 12:31
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Fotoğraf: Jürgen Ritter

Neuruppin Eyalet Mahkemesi, Nazi Almanyası'nda 1942-1945 döneminde Sachsenhausen toplama kampında görev yaptığı sırada 3 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlu bularak gardiyan Josef S'ye 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Udo Lechtermann, sanığın 3 yıl toplama kampında görev yaptığı sonucuna varıldığını belirterek, Josef S'nin, insanların kitlesel olarak öldürülmesini, isteyerek desteklediğini ifade etti.

TARIM İŞÇİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Josef S, Ekim 2021'de başlayan ve yaklaşık 9 ay süren davada, toplama kampında görev yaptığını reddetmiş, söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu.

Josef S'nin toplama kampında çalıştığını kanıtlamak için belgeler sunan savcılık, sanığın 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Gardiyanın avukatları ise müvekkilinin beraatını istemişti.

DURUŞMALAR 2 SAATTEN FAZLA SÜRMÜŞTÜ

101 yaşındaki sanığın hastalığı sebebiyle birçok kez ara verilen dava, Josef S'nin ikamet ettiği Brandenburg kentindeki bir spor salonunda yapılmış ve duruşmalar yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.


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