101 yaşındaki eski Nazi gardiyanına 5 yıl hapis cezası
Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı belirtilen 101 yaşındaki Josef S, mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: Jürgen Ritter
Neuruppin Eyalet Mahkemesi, Nazi Almanyası'nda 1942-1945 döneminde Sachsenhausen toplama kampında görev yaptığı sırada 3 bin 500'den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlu bularak gardiyan Josef S'ye 5 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme Heyeti Başkanı Udo Lechtermann, sanığın 3 yıl toplama kampında görev yaptığı sonucuna varıldığını belirterek, Josef S'nin, insanların kitlesel olarak öldürülmesini, isteyerek desteklediğini ifade etti.
TARIM İŞÇİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Josef S, Ekim 2021'de başlayan ve yaklaşık 9 ay süren davada, toplama kampında görev yaptığını reddetmiş, söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu.
Josef S'nin toplama kampında çalıştığını kanıtlamak için belgeler sunan savcılık, sanığın 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Gardiyanın avukatları ise müvekkilinin beraatını istemişti.
DURUŞMALAR 2 SAATTEN FAZLA SÜRMÜŞTÜ
101 yaşındaki sanığın hastalığı sebebiyle birçok kez ara verilen dava, Josef S'nin ikamet ettiği Brandenburg kentindeki bir spor salonunda yapılmış ve duruşmalar yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.
Video Haberler
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
- İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'