11 yaşındaki çocuk kilometrelerce yolu tek başına geçti!
11 yaşındaki bir çocuk Zaporijya'dan sadece elinde bir plastik poşet, pasaport ve telefon numarası yazısıyla Ukrayna'dan Slovakya'ya kilometrelerce yürüdü.
Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için 1000 km'lik yolu yapayalnız gelip Slovakya'ya ulaşan 11 yaşındaki çocuk gönüllüler tarafından karşılandı. Yetkililer küçük çocuğu hemen sıcak bir yere götürdü ve ona yiyecek içecek verdi.
Slovak İçişleri Bakanlığı'na göre 11 yaşındaki çocuğun üzerinde pasaportu, sırt çantası, elinde de bir plastik torba vardı. Ailesi Slovakya'ya ulaştığında akrabalarına ulaşması için eline bir telefon numarası yazmıştı.
BAKANLIKTAN PAYLAŞILDI
Bakanlığın Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, çocuğun eline yazılan bilgiler ve pasaportunun içerisine yerleştirilmiş bir kağıt parçası sayesinde sınır görevlilerinin çocuğun akrabalarıyla temasa geçebildiği belirtildi.
11 yaşındaki küçük kahraman güvenli bir şekilde yakınlarına teslim edilirken bakanlık yaptığı açıklamada “Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahramana yakışır kararlılığı ile herkesi kazandı” ifadeleri kullanıldı.
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