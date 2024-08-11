14 Ağustos'u resmi tatil ilan etti: 'Afgan cihadının işgale karşı zaferi...'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 15:12

Güncelleme: 11.08.2024 - 15:12

Afganistan'da Taliban yönetiminin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin düşüşünün yıldönümü olan 14 Ağustos Çarşamba gününü resmi tatil ilan etti.

Bakanlık, ABD öncülüğündeki "Afgan cihadının işgale karşı zaferinin" üçüncü yıldönümü münasebetiyle Çarşamba günü ülke genelinde resmi tatil yapılacağını açıkladı.

14-15 Ağustos 2021'de Taliban, ABD, müttefikleri ve ABD destekli hükümetin 20 yıllık varlığının ardından ülkeden alelacele çekilmesinin ardından Afgan başkenti Kabil'i ele geçirmişti.

Taliban güçleri, 15 Ağustos 2021 sabahı Kabil'e girmeye başladı ve yönetimi "barışçıl" şekilde devralmak istediklerini açıkladı.

Bir gün önce ülkesini savunacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Gani, akşama doğru Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla Afganistan'dan ayrıldı.

Ayrıca birçok bakan ve üst düzey bürokrat da ülkeden kaçtı. Uluslararası yardım ve basın kuruluşlarının çoğu çalışanı da bu süreçte ülkeyi terk etti.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi 31 Ağustos'ta tamamlandı. Bu sürede Taliban, ABD ile imzaladığı Doha Anlaşması gereği söz verdiği gibi NATO birliklerine saldırmadı ancak grubun hükümet güçlerine yönelik saldırıları devam etti.

Öte yandan Taliban ile Gani hükümeti arasında Doha'da yürütülen görüşmeler, fikir ayrılıkları nedeniyle aksadı. Yeniden müzakere masasına dönüş çabaları da istenileni vermedi.