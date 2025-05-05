15 saatlik basın maratonu: Zelenski’nin rekorunu geride bıraktı
Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne denk gelen 15 saatlik kesintisiz basın toplantısıyla Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin rekorunu geride bıraktı. Muizzu, gazetecilerin yanı sıra halktan gelen soruları da yanıtladı.
Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki Muizzu’nun 4 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 10.00’da (TSİ 13.00) başlayan basın toplantısı, gece yarısını geçerek tam 14 saat 54 dakika sürdü.
Bu sürenin, 2019’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin gerçekleştirdiği 14 saatlik rekor basın toplantısını geride bıraktığı belirtildi. Önceki rekor ise 7 saati aşkın bir süreyle Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya aitti.
Muizzu’nun bu uzun soluklu toplantıyı Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne denk gelecek şekilde planladığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Muizzu’nun “toplumda basının hayati rolünü kabul ettiğini ve doğru, dengeli, tarafsız haberciliğin önemini vurguladığı” aktarıldı.
Gazetecilerle doğrudan yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, halktan gelen sorular da dolaylı olarak iletildi ve Muizzu bu soruları da yanıtladı.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİNDE İLERLEME
Muizzu, aynı zamanda Maldivler’in 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde iki sıra yükselerek 180 ülke arasında 104. sıraya yükseldiğini vurguladı. Bu gelişmenin, ülkede basınla daha açık bir iletişim kurulmasının sonucu olduğunu savundu.
Toplantıya yirminin üzerinde gazeteci katıldı ve katılımcılara yemek servisi yapıldı. Etkinlikte ibadet araları dışında kesinti olmadı.
Maldivler, daha önce de sıra dışı bir “dünya rekoru”na imza atmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Mohamed Nasheed, 2009 yılında iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bakanlar kurulu toplantısını tamamen su altında gerçekleştirmişti. Ulusal televizyonlarda yayınlanan bu tarihi an, küresel ısınmanın ada ülkesine yönelik tehditlerini vurgulamak için yapılmıştı.
Hint Okyanusu'ndaki bin 192 mercan adasından oluşan Maldivler, deniz seviyesinin yükselmesinden en çok etkilenecek ülkelerden biri. Bilim insanlarına göre, küresel ısınmanın devam etmesi halinde, Maldivler’in büyük bölümü sular altında kalabilir.
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