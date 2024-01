Maldivler Parlamentosu'nda kavga: Milletvekilleri birbirine girdi

Muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi'nin (MDP), yeni seçilen Başkan Muhammed Muizzu'nun kabinesinin 4 üyesi için güven oyunu geri çekme kararının ardından oylama öncesinde kaos yaşandı.

Bunun üzerine Maldivler İlerici Partisi (PPM) ve iktidardaki Ulusal Halk Kongresi (PNC) üyeleri protesto gösterisi düzenleyerek parlamento oturumunun devam etmesini engelledi.

İktidardaki parti koalisyon hükümeti kurmuş olsa da eski Başkan İbrahim Muhammed Salih'in MDP'sinin kontrolünde olan parlamentoda hâlâ çoğunluğa sahip değil.

Hükümet milletvekillerinin, özel oturumda konuşma yapmasını engellemek için Parlamento Başkanı'nın yanında oyuncak kornalar çalarak oturumu engelledikleri görüldü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Parlamento içinden alınan görüntülerde Kanditheemu Milletvekili Abdulla Shaheem Abdul Hakeem ve Kendhikulhudhoo Milletvekili Ahmed Easa'nın, Hakeem'in Easa'yı yere düşürmesinin ardından itişip kakıştıkları görülüyor.

Elect a Clown @MMuizzu , expect a Circus.



Kalesh inside Maldives Parliament. Ruling party members preventing the speaker from continuing the session amid vote on the approval of Muizzu's Cabinet ?? pic.twitter.com/i89VUgBP6I