Maldivler Parlamentosu'nda kavga: Milletvekilleri birbirine girdi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:32

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:33

Muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi'nin (MDP), yeni seçilen Başkan Muhammed Muizzu'nun kabinesinin 4 üyesi için güven oyunu geri çekme kararının ardından oylama öncesinde kaos yaşandı.

Bunun üzerine Maldivler İlerici Partisi (PPM) ve iktidardaki Ulusal Halk Kongresi (PNC) üyeleri protesto gösterisi düzenleyerek parlamento oturumunun devam etmesini engelledi.

İktidardaki parti koalisyon hükümeti kurmuş olsa da eski Başkan İbrahim Muhammed Salih'in MDP'sinin kontrolünde olan parlamentoda hâlâ çoğunluğa sahip değil.

Hükümet milletvekillerinin, özel oturumda konuşma yapmasını engellemek için Parlamento Başkanı'nın yanında oyuncak kornalar çalarak oturumu engelledikleri görüldü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Parlamento içinden alınan görüntülerde Kanditheemu Milletvekili Abdulla Shaheem Abdul Hakeem ve Kendhikulhudhoo Milletvekili Ahmed Easa'nın, Hakeem'in Easa'yı yere düşürmesinin ardından itişip kakıştıkları görülüyor.

Elect a Clown @MMuizzu , expect a Circus.



Kalesh inside Maldives Parliament. Ruling party members preventing the speaker from continuing the session amid vote on the approval of Muizzu's Cabinet ?? pic.twitter.com/i89VUgBP6I — BALA (@erbmjha) January 28, 2024

Yaşanan arbede sırasında iki milletvekilinin meclis salonunun yakınına düşmesi sonucu Hakeem başından yaralandı. Tedavi için acilen ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü.

MDP, pazar günü geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında Hakeem'in eylemlerini savundu ve bunun bir nefsi müdafaa eylemi olduğunu söyledi.

"KENDİLERİNİ SAVUNMAKTAN BAŞKA BİR SEÇENEK BIRAKMADI"

Milletvekili Hisaan Hussain, "Hükümet yanlısı milletvekillerinin eylemleri MDP milletvekillerini kendilerini savunmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Böyle bir durumda herkes böyle tepki verir" dedi.

Wion'a göre arbede sırasında milletvekillerinin birbirlerine karşı silah olarak kullanmalarını önlemek için parlamento içinde kurulu mikrofonlar kaldırıldı. Bir başka milletvekili Hassan Zareer de iddiaya göre MDP'li bir milletvekilinin saldırısına uğrayarak parmaklarından yaralandı.

İktidardaki PPM ve PNC koalisyonu yaptığı açıklamada Muizzu'nun kabinesine onay vermeyi reddetmenin, hükümetin yurttaşlara sunduğu hizmetlerin engellenmesine eşdeğer sayılacağını söyledi.

The Edition'da yer alan habere göre açıklamada, "Bakanlara performans gösterme fırsatı vermeden ve performanslarını değerlendirmeden parlamento onayını reddetmenin, hükümetin yönetimiyle işbirliği yapmamanın yanı sıra yurttaşlara sunulan hizmetleri doğrudan engellemek anlamına geldiğini düşünüyoruz" dendi.

Halihazırda 18 üye bakan olarak devam etmek için parlamentodan onay almayı başardı. Ancak Adalet Bakanı Ahmed Usham, İskan Bakanı Ali Haidar, İslami İşler Bakanı Muhammed Shaheem Ali Saeed ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Mohamed Saeed onay bekliyordu.

Yaşanan arbedenin ardından iktidardaki koalisyonun üyeleri ve destekçileri parlamento dışında protesto gösterisi düzenleyerek bakanların onaylanmasını talep etti.

Koalisyon ayrıca Parlamento Başkanı Muhammed Aslam ve Başkan Yardımcısı Ahmed Saleem hakkında güvensizlik oyu verdi.