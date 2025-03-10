18 yaşında Guinness rekoru kırdı: 'Dünyanın en kıllı yüzü'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:19

Güncelleme: 10.03.2025 - 14:19

"Hipertrikoz" ya da bilinen adıyla "Kurt Adam Sendromu" nedeniyle yüzünün yüzde 95’i kıllarla kaplı olan 18 yaşındaki Lalit Patidar, santimetrekare başına yaklaşık 202 kıl ile tarihe geçti.

Orta Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan Patidar, çocukken dışlanma ve meraklı bakışlarla karşılaşsa da zamanla benzersizliğini kabul ettiğini belirtti.

Patidar, artık YouTube kanalında günlük yaşamından kesitler paylaşarak hastalığı hakkında farkındalık yaratıyor.

Patidar, kısa süre önce İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Lo Show dei Record programına katılarak rekorunu resmen tescilledi.

Guinness Dünya Rekorları, web sitesinde Patidar’ın Orta Çağ’dan bu yana dünyada yalnızca 50 kişide görülen bir rahatsızlığa sahip olduğunu ve bu durumun milyarda bir ihtimalle ortaya çıktığını belirtti.

"OLDUĞUM GİBİ SEVİYORUM"

Çocukluk yıllarında dış görünüşü nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini anlatan Patidar, insanların kendisini tanıdıkça aslında hiç de farklı olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Bazı kişilerin sakallarını kesmesini önerdiğini belirten Patidar, "Olduğum halimi seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum" dedi.