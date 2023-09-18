18 yaşındaki genç yanlışlıkla milyoner oldu

Banka hesabını kontrol eden 18 yaşındaki bir genç, yatırdığı paranın 10 katının hesabına geçtiğini görünce gözlerine inanamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:38
18 yaşındaki genç yanlışlıkla milyoner oldu
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Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşayan Dane Gillespie isimli genç, büyükannesinden aldığı 8 bin 900 sterlinlik çeki kendi banka hesabına yatırdı. 

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hesap bakiyesini kontrol eden 18 yaşındaki genç, yaşanan bir bankacılık hatası sonucu 8.9 milyon (yaklaşık 330 milyon TL) sterlinin hesabına geçtiğini gördü. 

PORSCHE ALMAK İSTEDİ

Hesap bakiyesinin ekran görüntüsünü annesine atan genç, mesajında "Porsche sipariş edeceğim" ifadesinde bulundu. Annesinin "saçmalama, o bizim paramız değil, bunu halletmemiz lazım" cevabıyla karşılaştı. 

Anne Caroline Gillespie, yaşananlara ilişkin "Buna inanamadık. Oğlum birkaç saatliğine milyoner olduğunu düşündü. İyi ki bize söyledi de parayı harcayamadı" dedi. 

18 yaşındaki gencin milyoner olma serüveni, yaşanan hatanın giderilmesiye bir gün sürdü.


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Milyoner genç Kuzey İrlanda

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