2 bin araştırmacıdan Trump'a tepki: Bilime saldırıda bulunuyor

Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:38

Güncelleme: 01.04.2025 - 15:38

Araştırmacılar, ABD halkına hitaben kaleme aldıkları mektupta, Kongre'nin son federal kesintiler nedeniyle zarar gören kurumlara yeniden fon sağlaması çağrısı yer aldı.

Sağlık ve bilim kurumlarındaki işten çıkarmalar ile fon kesintilerinin araştırmalarına zarar verdiğini belirten araştırmacılar, Trump yönetiminin "ABD'de bilime topyekun saldırıda bulunduğunu" ifade etti.

Araştırmacılar, ABD'de farklı yönetimlerin 80 yılı aşkın süredir ülkenin araştırma girişimine katkıda bulunduğunu belirterek, "Şaşırtıcı bir şekilde Trump yönetimi, araştırma fonlarını keserek, binlerce bilim insanını işten çıkararak, bilimsel verilere kamusal erişimi ortadan kaldırarak ve araştırmacılara ideolojik gerekçelerle çalışmalarını değiştirmeleri ya da terk etmeleri için baskı yaparak bu girişimi istikrarsızlaştırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Ülkede pek çok üniversite ve araştırma kurumunun Trump yönetimini "kızdırmamak ve federal fonları tehlikeye atmamak için sessiz kaldığını" aktaran araştırmacılar, ülkenin bilimsel girişiminin "yok edilmekte olduğunu" kaydetti.

Trump yönetimi 7 Mart'ta, Gazze'ye destek gösterilerinin merkez üssü olan Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti. Columbia Üniversitesi, federal fonları kaybetme riskini göze alamayarak Trump yönetiminin taleplerini kabul etmişti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 27 Mart'ta Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme planı kapsamında 10 bin çalışanının işine son vereceğini duyurmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, 29 Mart'ta, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'in aşılara karşı olumsuz tutumuna atıfta bulunarak görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.