Louvre'da yeni bir dönem: Mona Lisa yer değiştiriyor!

Louvre Müzesi'nin başkanı, ziyaretçi deneyimini geliştirmek için Mona Lisa'ya farklı bir alan vermeyi planladıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:43
Louvre'da yeni bir dönem: Mona Lisa yer değiştiriyor!
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Louvre Müzesi'nin başkanı, ziyaretçi deneyimini geliştirmek için Mona Lisa'ya kendi alanını vermeyi planladıklarını açıkladı ve böyle bir hamlenin dünyanın en ünlü portresinin daha iyi bir görüntüsünü sunabileceğini belirtti.

France Inter'e konuşan Laurence des Cars, tablonun mevcut sunumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi: "Ziyaretçilere mümkün olan en iyi deneyimi sunamamak sinir bozucu ve Mona Lisa'da da durum bu. Bugün daha iyi bir çözüm gerekli görünüyor." Müzenin olası çözümler konusunda Kültür Bakanlığı ile görüşmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZESİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olarak kabul edilen Louvre, 2023 yılında yaklaşık 9 milyon misafir ağırladı. Des Cars'a göre bu ziyaretçilerin yaklaşık %80'i, yani günde 20.000 kişi, Mona Lisa'nın esrarengiz gülümsemesini görmek için zor koşullara katlanıyor ve çoğu zaman tablonun önünde selfie çekiyor.

Mona Lisa şu anda müzenin en büyük odası olan Salle des États'da, koruyucu bir camekân içinde sergileniyor. Resim, 16. yüzyıl Venedikli ustaların eserleriyle aynı mekânı paylaşıyor ve Louvre'un en büyük tablosu olan Paolo Veronese'nin Cana'da Düğün tablosuyla karşı karşıya bulunuyor.

Ocak ayında iki çevreci protestocu "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda" talebiyle tabloya çorba fırlattığında tablo, kurşun geçirmez cam koruması sayesinde zarar görmemişti.


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