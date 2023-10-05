2023 Nobel Edebiyat Ödülü, Norveçli yazar Jon Fosse’nin oldu

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Norveçli yazar Jon Fosse aldı. Yazar, "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları için" Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:20
2023 Nobel Edebiyat Ödülü, Norveçli yazar Jon Fosse’nin oldu
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Edebiyat alanında 2023 Nobel Ödülü, Norveçli yazar Jon Fosse’ye verildi.

İsveç kraliyet Bilim Akademisi, Norveçli yazar Jon Fosse’nin "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları için" Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

Açıklamada "Onun Norveççe Nynorsk dilinde yazdığı ve çeşitli türlere yayılan muazzam eserleri, çok sayıda oyun, roman, şiir koleksiyonu, deneme, çocuk kitabı ve çeviriden oluşmaktadır. Bugün dünyada en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmakla birlikte, düzyazılarıyla da giderek daha fazla tanınmaktadır" denildi.

 


2023 Nobel Edebiyat Ödülü Jon Fosse

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