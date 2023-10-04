Louis E. Brus kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Louis E. Brus'nin çalışmaları neler?
Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi" dolayısıyla Fransız Moungi G. Bawendi, ABD'li Louis E. Brus ve Rus Alekseyi I. Ekimov oldu. Peki, Louis E. Brus kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Louis E. Brus'ın çalışmaları neler?
Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazandı. Peki, Louis E. Brus kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Louis E. Brus'ın çalışmaları neler?
LOUIS E. BRUS KİMDİR?
Brus, 1943'te ABD'nin Cleveland kentinde dünyaya geldi.
Rice ve Columbia üniversitelerinde eğitim gören Brus, 1973'te katıldığı Bell laboratuvarlarında kuantum noktalarını Ekimov'dan bağımsız yürüttüğü çalışmaları sırasında keşfetti.
Brus, şu anda Columbia Üniversitesi Kimya Bölümü'nde profesör olarak kariyerine devam ediyor ve kuantum noktaları ile nanoteknoloji alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.
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