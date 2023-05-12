21 yaşından küçüklere silah satışı yasasına iptal kararı
ABD'de, 21 yaşın altındaki kişilere silah satışını yasaklayan federal yasa iptal edildi.
ABD'nin Virginia eyaletinde Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi yargıcı Robert Payne, 21 yaşın altındaki alıcılara tabanca satışını engelleyen federal yasaları, ateşli silah bulundurma konusundaki anayasal hakları ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etti.
Reuters'ta yer alan haberde, iptal kararının, yargıcın nihai kararı çıkana kadar yürürlüğe girmeyeceği ve bu konuda kendi yasaları olan 19 eyaleti etkilemeyeceği belirtildi.
Payne karar açıklamasında, "Söz konusu tüzük ve yönetmelikler ulusumuzun tarihi ve geleneği ile tutarlı olmaması sebeiyle bir dayanağı bulunmamaktadır" dedi.
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