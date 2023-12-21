250 bin dolarlık vurgun: Chanel mağazası soyuldu

ABD’de lüks moda markası Chanel’in mağazasında gerçekleştirilen soygunda hırsızlar en az 250 bin dolar değerinde 99 çanta çaldı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:44
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ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Fransız modaevi Chanel'in mağazası soyuldu. Pazar günü yerel saatle 17.30 sıralarında bir grup, beyaz bir otomobilden inerek mağazaya girdi. Hırsızlardan biri yangın tüpünü etrafa püskürterek dikkatleri dağıtmaya çalışırken, ikisi kapıda bekledi, diğerleri ise hızlıca raflardaki çantaları topladı.

Mağazada çalışan güvenlik görevlisinin soygunun ardından kaçan şahısları durdurmak için bir el ateş ettiği, ancak hırsızların kaçmayı başardığı belirtildi. Polis raporuna göre soygunda toplam değeri en az 250 bin dolar olan 99 adet çanta çalındı.

Washington Metropolitan Polis Departmanı, henüz kimlikleri tespit edilemeyen soygunculardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden alınan bir fotoğrafını yayınladı. Soyguna karışan 6 kişiyi bulmak için operasyon başlatılırken polis tarafından yapılan açıklamada, operasyona katkı sağlayacak bilgi paylaşımı yapanlara bin dolar ödül verileceği belirtildi.


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