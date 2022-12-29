4 bin 500 yıl öncesine ait 300'den fazla mezar bulundu

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:48

Çin'de arkeologlar, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait 300'den fazla mezar buldu. Bu mezarlar, tarih öncesi Çin'in mezar sisteminin ve sosyal yapısının incelenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Luoyang Belediyesi Arkeoloji Enstitüsü'ne göre, Luoyang kentindeki Suyang kalıntıları alanında bulunan mezar kompleksi yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor ve tüm mezarlar dikdörtgen şeklindeki toprak çukurlardan oluşuyor.

Suyang alanındaki kazı projesinin başkanı Ren Guang, "Mezar kümesi boyut olarak büyük ve geçmişi Yangshao Kültürü'nden Longshan Kültürü'ne geçiş dönemine kadar izlenebilir. Bunu merkezi düzlük alan olarak bilinen bir bölge olan Zhongyuan'da görmek son derece nadir" dedi.

Arkeologlar şimdiye kadar 9 mezar ortaya çıkardı ve mezarlarda 10 kişinin iskeletini bulundu. Bazı mezarlar, mezar yağmacılarının ciddi şekilde hasar verdiğine dair kanıtlar gösteriyor.

Ren, ön kazıların, mezar kompleksinin Longshan Kültürü'nün erken aşamasına kadar izlenebileceğini gösterdiğini söyledi. ezar kümesinin keşfinin büyük bir akademik değere sahip olduğunu vurgulayan Ren, bunun araştırmacıların bu dönemdeki defin sistemini daha iyi anlamalarına yardımcı olmasının yanı sıra Longshan Kültürü'ndeki sosyal karmaşıklık ve uygarlık sürecinin incelenmesi için önemli ipuçları sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Suyang kalıntıları, 600 bin metrekareden fazla bir alana yayılıyor. Luoyang Belediye Arkeoloji Enstitüsü'nün 2021'in başlarında bölgede başlattığı kazı çalışması halen devam ediyor.