4 eşcinsel kadın diri diri yakıldı: Aktivistler protesto dalgası başlattı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:08

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:08

Arjantin'de aktivistler, dört eşcinsel kadının ateşe verildiği, üçünün öldüğü ve dördüncüsünün ağır yaralandığı iddia edilen saldırının ardından ülkenin aşırı sağcı hükümetini homofobiyi körüklemekle suçladı.

60 yaşlarında bir adamın, Buenos Aires'teki bir pansiyonda kadınların ortak yatak odasına yanan bez parçaları attığı iddia edildi.

Komşular, yangının binayı yerle bir ederken kadınların çığlıklarıyla uyandıklarını söyledi. Şüpheli Justo Fernando Barrientos'un alevlerden kaçmalarını engellemek amacıyla kadınlarla kavga ettiği, ardından çatıya kaçarak intihar girişiminde bulunduğu ve daha sonra tutuklandığı iddia edildi.

Odadaki eşcinsel kadınlardan 52 yaşındaki Pamela Fabiana Cobas'ın olay yerinde öldüğü, 52 yaşındaki eşi Mercedes Roxana Figueroa'nın da vücudunun yüzde 90'ından fazlasında yanıklar oluştuğu ve iki gün sonra organ yetmezliğinden öldüğü kaydedildi. 42 yaşındaki Andrea Amarante'nin vücudunun %75'inden fazlasının yandığı ve bir hafta sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Dördüncü kurban olan 49 yaşındaki Sofía Castro Riglos'un ise halen hastanede olduğu bildirildi.

Saldırı, daha önce ilerici LGBTQ+ yasalarıyla bilinen ülkeyi ayağa kaldırdı.

“Onları öldürdüler” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei yönetimini “nefret söylemini teşvik etmek ve hoşgörüsüzlük kültürünü beslemekle” suçladı.

İnsan hakları örgütleri de önde gelen siyasetçileri, LGBTQ+ topluluklarına yönelik “yüksek düzeydeki şiddete katkıda bulunmakla” suçladı ve hükümeti eşcinsel bireyler için güvenli alanları kapatmakla suçladı.

Arjantin LGBT Federasyonu, homofobik saldırı mağdurları için var olan tek alanın “mevcut hükümet tarafından boşaltıldığını ya da ortadan kaldırıldığını” söyledi.