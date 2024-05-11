Arjantin'de yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı

Yerel yetkililere göre cuma günü Buenos Aires'te yedi vagonlu bir yolcu treninin bir lokomotif ve boş bir tren vagonuyla çarpışması sonucu 90 kişi yaralandı. Yaralanmaların ciddiyeti hakkında bilgi verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:43
Arjantin'de yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı
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İtfaiye ve polis de dahil olmak üzere acil müdahale ekipleri Arjantin'in başkentinin Palermo mahallesindeki olay yerine hızla ulaştı. Yolcuların tahliyesine ve yaralıların hastanelere taşınmasına yardımcı oldular. Çarpışma, yolcu treninin ilk vagonunun raydan çıkmasına ve önemli hasar görmesine neden oldu.

Televizyon ve drone görüntüleri, trenlerin bir üst geçitte kafa kafaya çarpıştığını kaydetti. Reuters muhabirlerine göre, yolcular, sedyelerle ambulanslara ve helikopterlere bindirildi. En ağır yaralılar şehir hastanelerine taşındı.

SEFERLER ASKIYA ALINDI

Buenos Aires'in acil tıbbi bakım sistemi SAME'nin başkanı Alberto Crescenti olay yerinden şunları söyledi: "Doksan ambulans müdahale etti ve 90 yolcuya müdahale ettik. Bunlardan 30'u ciddi yaralanmalara işaret eden kırmızı kod olarak sınıflandırıldı." Ayrıca baş ve göğüs kafesinden yaralanan iki yolcunun hava yoluyla Santojanni Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Durumlarına rağmen bilinçleri yerindeydi ancak önlem olarak önce nakledildiler. Toplamda yaklaşık 100 yolcu tıbbi tedavi gördü.

Devlet tarafından işletilen tren operatörü Trenes Argentinos, kazanın yerel saatle 10:31'de (1331 GMT) meydana geldiğini doğruladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Şirket ayrıca kazanın ardından San Martin tren hattındaki seferlerin askıya alındığını kaydetti.


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