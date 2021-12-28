6 madenciden acı haber
Çin'in Shanxi eyaletinde, terk edilmiş madene altın çıkarmaya giden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde 6 kişi altın bulma umuduyla terk edilmiş madene gitti. Günler sonra kendilerinden haber alınamayan 6 kişinin ailesi, durumu yetkililere bildirdi.
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Yuncheng kentinin kamu güvenliği bürosuna, Pazartesi günü yerel saatle 03.54'te soyadı Li olan bir vatandaş tarafından altı kişinin 23 Aralık civarında şüpheli bir madene gittiği ve kendilerinden haber alınamadığı bildiriminde bulunuldu.
İhbarın ardından kent ve ilçe düzeyindeki yerel yönetimler hızlı şekilde bölgeye kurtarma ekiplerini yönlendirdi.
Yetkililer, altı kişiyi Pazartesi günü yerel saatle 15.40 civarında terk edilmiş madende buldu. Alandaki sağlık görevlileri, kayıp kişilerin tamamının hayatını kaybettiğinin belirlendiğini kaydetti.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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