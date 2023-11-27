60 Filistinliye gözaltı
İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 260'a yükseldi.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.
İsrail güçlerinin, çoğunluğu El Halil ve Ramallah'tan olmak üzere 60 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 260'a çıktığı kaydedildi.
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