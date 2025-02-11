Sosyal medyada 'Esad' hareketliliği: Kaçış gecesini anlatan hesap apar topar silindi!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:04

Moskova'dan siyasi sığınma alan devrik Baas rejiminin eski lideri Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad adına açılmış X profilinden, 'kaçış gecesine ilişkin ayrıntıların aktarıldığı' paylaşımın üzerinden bir saat geçmeden, platform gönderiyi silerek hesabı kapattı.

Platformdan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Amerikalı gazeteci Eva Karen Bartlett, hesabın gerçekten Hafız Esad'a ait olduğunu iddia etti.

Bartlett, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hesap ona ait. Sahte bir hesap değil, kendisiyle kısa bir süre önce iletişim halindeydim ve bu platformlarda hesap açacağını biliyordum" dedi.

"ŞAM'DAN AYRILMA PLANIMIZ YOKTU"

Hesap, "Hafız Beşar Esad" adıyla, mavi tik ile açılmıştı ve "Ne Şam'dan ne de Suriye'den ayrılmak için bir planımız vardı" ifadelerini içeriyordu.

X prosedürlerine göre 'mavi tik,' herhangi bir hesabın belirli bir kişiye ait olduğunu kesin olarak ispatlamıyor. Mavi tik sadece, bir hesabın doğrulanmış olduğunu veya belirli bir standartı karşıladığını gösteriyor. Ancak bu doğrulamanın amacı artık eskisi gibi 'kimlik doğrulama' değil.

Zira Elon Musk'ın X'i satın almasıyla birlikte mavi tik sistemi değişti. Daha önce, mavi tik bir hesabın kimlik doğrulamasından geçtiğini ve tanınmış bir kişi, kuruluş veya markaya ait olduğunu ifade ediyordu. Ancak şimdi, mavi tik genellikle abonelikle satın alınan bir hizmet haline geldi (X Premium).

"MOSKOVA'DAN ŞAM'A DÖNDÜ" İDDİASI

Paylaşımda, Suriye'nin son 14 yılda yaşadığı zorlukların, Kasım ve Aralık 2024'teki durumlardan daha az tehlikeli olmadığı belirtilirken, bu süreçte 'kaçmak isteyenlerin çoktan kaçmış olacağı' öne sürüldü.

Paylaşımda ayrıca, oğul Hafız Esad'ın 20 Kasım tarihinde, 29 Kasım'daki doktorasını savunmak için Moskova'ya gittiği, ancak Suriye'de kötüleşen durum nedeniyle 1 Aralık'ta Şam'a döndüğü; anne Esma Esad'ın ise yaz sonunda yapılan kemik nakli sonrası tedavi için Moskova'da kaldığı iddia edildi.

ŞAM'DA SON GECE

Paylaşımda, rejimin düşüşüyle ilgili detaylar da yer aldı. İddialara göre, 7-8 Aralık tarihlerinde, Hafız Esad'ın erkek kardeşi bir matematik sınavına girmiş, kız kardeşi ise Şam'a dönmek için bilet almıştı. Ancak bir Rus yetkilinin gece yarısı Beşar Esad'a ulaşıp Lazkiye'ye gitmeleri gerektiğini iletmesiyle birlikte rejimin düşüş süreci hız kazandı.

Paylaşımda, gece 03:00 civarında Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaştıkları, burada amcaları Mahir Esad ile buluştukları ve ardından Rus askeri uçağıyla Lazkiye'ye geçtikleri belirtildi.

"PASAPORTU SARAYDA BULUNDU"

Saldırılar nedeniyle Lazkiye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü'nden ayrılmalarının mümkün olmadığının ifade edildiği paylaşımda, Rus yetkililer ile yapılan görüşmelerin ardından bir Rus askeri uçağıyla Moskova'ya gittikleri bilgisi verildi.

Bu paylaşım, uzunluğu ve içeriği nedeniyle Suriyelilerin tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, hesabın sahte olduğunu ve Hafız Esad'ın pasaportunun, rejim düşüşü sonrası başkanlık sarayında bulunduğunu iddia etti.