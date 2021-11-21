9 yaşındaki kız, annesini saldırgandan böyle kurtardı!
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 9 yaşındaki bir kız, annesinin çantasını çalmak isteyen saldırgana karşılık vererek annesiyle birlikte olaydan yara almadan kurtulmalarını sağladı.
Market alışverişi sonrası arabasına binmek üzereyken bir adamın saldırısına uğrayan Danielle Mobley, küçük kızı Journee Nelson'ın cesareti sayesinde saldırgandan kurtulmayı başardı. Küçük kız Nelson, saldırganın, annesinin çantasını çalmaya çalıştığını görünce Mobley'nin yardımına koşup adamın olay yerinden kaçmasına sebep oldu.
Girl, 9, honored for her bravery after taking on mother's attacker during robbery https://t.co/xH9StbPfKC pic.twitter.com/eqwew0Pq6S— WPTV (@WPTV) November 18, 2021
"ANNEMİ KURTARMAK ZORUNDAYDIM"
Küçük kız, Florida'da gerçekleşen olayla ilgili yerel bir televizyona verdiği demeçte, saldırganın önce marketten kaçtığını düşündüğünü fakat kısa süre sonra adamın, annesine doğru koştuğunu fark ettiğini söyledi.
Nelson, "Saldırgana karşı koydum. Annemi kurtarmak zorundaydım" dedi. Küçük kızın annesi Mobley ise, "Kızımla gurur duyuyorum. Bazen keşke olay başka şekilde gerçekleşseydi diyorum. Çünkü kızım hala bu durumu atlatmaya çalışıyor" diye konuştu.
ÖDÜL VERİLDİ
West Palm Beach Polis Departmanı, 2 Kasım'da gerçekleşen olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında küçük kız Nelson'a cesaretinden ötürü madalya, sertifika ve hediye çeki verildiğini açıkladı.
Emniyet amiri Frank Adderly, "Böyle bir saldırgana karşılık verilmesini tavsiye etmem fakat olayın sıcaklığıyla böyle şeyler olabiliyor" diye konuştu.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Newsweek'te yer alan habere göre, çantanın içerisinde bulunan telefonun izini süren polis memurlarının, terk edilmiş bir eve bırakılan eşyalardaki parmak izleri sayesinde saldırgana ulaştığı öğrenildi. Küçük kız ve annesinin fotoğraflardan teşhis ettiği saldırganın, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
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