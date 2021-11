9 yaşındaki kız, annesini saldırgandan böyle kurtardı!

Market alışverişi sonrası arabasına binmek üzereyken bir adamın saldırısına uğrayan Danielle Mobley, küçük kızı Journee Nelson'ın cesareti sayesinde saldırgandan kurtulmayı başardı. Küçük kız Nelson, saldırganın, annesinin çantasını çalmaya çalıştığını görünce Mobley'nin yardımına koşup adamın olay yerinden kaçmasına sebep oldu.

