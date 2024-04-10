96 kurşun sıkılan Dexter Reed hayatını kaybetti

ABD'nin Chicago kentinde 4 polis, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurduğu siyahi Dexter Reed'i, çıkan çatışma sonucu 96 kurşun sıkarak öldürdü.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 08:40
96 kurşun sıkılan Dexter Reed hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi (COPA), West Garfield Park bölgesinde 21 Mart'ta ölümle sonuçlanan çatışmayla ilgili polise ait vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

Video kaydına göre, SUV tipi beyaz bir aracın etrafını saran 4 polis memuru, 26 yaşındaki Reed'e "kapıyı aç" diye bağırırken sonrasında karşılıklı onlarca el silah sesi duyuldu.

COPA'nın ön raporunda, silahını ilk ateşleyenin Reed olduğu, polisin daha sonra karşılık verdiği belirtilse de kamuya açık görüntülerde bunun net olmadığı görüldü.

Hastaneye kaldırılan Reed'in hayatını kaybettiği, olayda bir polis memurunun ise bileğinden yara aldığı kaydedildi.

Polis çatışmalarını inceleme yetkisi olan kuruluş COPA, söz konusu olayda şüpheli siyahi gence 41 saniyede 96 kurşun sıkan polis memurlarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmalarını istedi.

ABD'li Senatör Dick Durbin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Dexter Reed'in vurulduğu anları gösteren videodaki şiddetin "şoke edici" olduğunu belirtti.

Durbin, "Kolluk kuvvetlerimiz, topluma onur ve cesaretle hizmet eder ve birçok riskle karşı karşıyadır. Ancak uymaya yemin ettikleri yüksek standartları takip edemeyenlerin sorumlu tutulması gerekir. Kapsamlı bir soruşturmanın adil ve zamanında yürütüleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.


ABD haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

ABD'li Senatörden İsrail'e soğuk duş: Soykırım olarak görülecek

ABD'li Senatörden İsrail'e soğuk duş: Soykırım olarak görülecek
Çin, ABD'ye karşı harekete geçti: Devriye faaliyeti yürütecek

Çin, ABD'ye karşı harekete geçti: Devriye faaliyeti yürütecek
ABD'de 'Çinli göçmen' paniği: 'Ulusal güvenlik sorununa dönüştü'

ABD'de 'Çinli göçmen' paniği: 'Ulusal güvenlik sorununa dönüştü'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 'vergi' uyarısı

Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 'vergi' uyarısı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a zehir zemberek sözler! ‘Siz hiç değişmemişsiniz’

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a zehir zemberek sözler! ‘Siz hiç değişmemişsiniz’
Kanlı sorguyu kayıt altına almışlardı... Cesedi yol kenarında bulundu!

Kanlı sorguyu kayıt altına almışlardı... Cesedi yol kenarında bulundu!
Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Ramazanda hava nasıl olacak, Ramazan’ın ilk günü yağış var mı?

Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Ramazanda hava nasıl olacak, Ramazan’ın ilk günü yağış var mı?
Üç günde üç ameliyat geçiren Özgür Özel taburcu oldu

Üç günde üç ameliyat geçiren Özgür Özel taburcu oldu
Buğra Kavuncu’dan olağanüstü kurultay açıklaması!

Buğra Kavuncu’dan olağanüstü kurultay açıklaması!
Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti

Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti
İşte coğrafi işaret tescilinde lider olan o il…

İşte coğrafi işaret tescilinde lider olan o il…