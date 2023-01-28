AB, İsrail ve Filistin'e gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulundu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:02

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 16:02

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinlinin, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili ayrı ayrı açıklama yaptı.

Cenin'deki olayla birlikte Batı Şeria'da yılın başından beri ölen Filistinlilerin sayısının 30'a çıktığını belirten Borrell, "AB, son terör saldırılarıyla birlikte İsrail'in meşru güvenlik endişelerini anlamaktadır ancak ölüme yol açan güç kullanımına sadece son çare olarak başvurulması gerekir" ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de yükselen gerilimden endişe duyduğunu, gerginliği düşürmek için gereken her şeyin yapılması konusunda tüm taraflara çağrıda bulunduklarını kaydetti.

AB Yüksek Temsilcisi, Doğu Kudüs'teki sinagog saldırısıyla ilgili açıklamasında da bu tür "akıl dışı şiddet ve nefret eylemlerini" kuvvetle kınadıklarını bildirdi.

Bu tür olayların barış görüşmelerine yeniden başlanmasının önemini vurguladığını aktaran Borrell, "Tüm taraflara provokasyonlara tepki vermeme çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.