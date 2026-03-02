AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Erdoğan'a: 'Göçe yönelik hazırlıklarını takdir ettim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 10:49:00
Dış Haberler Servisi
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İran konusunda yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanının bu krizin göç üzerindeki olası etkileriyle başa çıkmaya yönelik hazırlık çalışmalarını da takdir ediyorum" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, "Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu" belirtti.

Erdoğan, "bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu" ifade etti.

ERDOĞAN'A 'GÖÇ HAZIRLIĞI' TEBRİĞİ

Von der Leyen ise X hesabından görüşmeye dair “Türkiye’nin arabuluculuk ve barışçıl yollarla bir çözüme destek verme konusundaki hazırlığını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

"Uygulanabilir tek yolun diplomasi olduğu konusunda hemfikir olduklarını" belirten von der Leyen, “Cumhurbaşkanının bu krizin göç üzerindeki olası etkileriyle başa çıkmaya yönelik hazırlık çalışmalarını da takdir ediyorum” dedi.

Von der Leyen paylaşımının devamındaysa “Suriye konusunda zaten yakın işbirliğindeyiz; bölgesel ve küresel istikrar riskli, bunun tamamen farkındayız” yazdı.

