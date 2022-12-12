Sırbistan'dan Kosova'ya uyarı: Kuzeyde bulunmaya hakkınız yok

12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:10

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi ile Belgrad'da bir araya geldiği toplantı sonrası, Sırbistan Radyo Televizyonuna açıklamada bulundu.

Kosova'nın kuzeyindeki durumun "oldukça zor" olduğuna işaret eden Vucic, "Sahada bir milletin beka mücadelesi var. Kosova'nın kuzeyinde 'Sırp sorununun' sonuçlandırılması amaçlanıyor ve buna Priştine ve uluslararası toplumun bir kısmı da katılıyor. Kosova polisinin kuzeyde bulunmaya hakkı yok" diye konuştu.

Vucic, "Arnavutları ve Sırpları barışı korumaya çağırmak önemli. Sırpları sakin olmaya, provokasyonlara gelmemeye çağırıyorum. (Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu) EULEX ve (NATO'nun Kosova Barış Gücü) KFOR'a yönelik saldılar olmamalıdır" dedi.

"GÖREVİMİZ BARIŞ ÇAĞRISI YAPMAK"

Bugünün, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği günden beri kendisi için "en zor gün" olduğunu kaydeden Vucic, "Muhtemelen en zor gece de önümüzde, bizim görevimiz barış çağrısı yapmak" ifadesini kullandı.

Vucic şöyle devam etti:

"Kosova'daki Sırplar için zor bir gece, onlarla olmak benim görevim. KFOR ve Avrupa'dan göstericilere karşı şiddet uygulamayacaklarına dair güvence aldık, onlarla görüşmelere devam edeceğiz. Vatanımızı korumak için gerekli önemleri aldık. En önemli emirleri verdim ve Milli Güvenlik Konseyi bunları kabul etti. Polis ve askerlerimizle gurur duyuyorum. Savaş hazırlığını artırmak için herhangi bir emir vermeden önce, barışı korumak için elimizden geleni yapacağız."

Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlara değinen Vucic, "Hiçbir Arnavut'un hareketi kısıtlanmıyor. Arnavutların hiçbiri o yollardan geçmiyor. Bu, o insanların, tutuklanmalara, şiddete, kötü muameleye ve Brüksel Anlaşması'nın yerine getirilmemesine karşı protestolarının ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.