Kosova AB'ye başvurmaya hazırlanıyor

13 Aralık 2022 Salı, 14:01

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın bu hafta Avrupa Birliği'ne katılmak için başvuruda bulunacağını, sürecin aşırı olmasa da biraz zaman alacağını söyledi. Başbakan Kurti, üyelik sürecini ise en çok etkileyecek olan unsurun Sırbistan ile ilişkilerin normalleşme süreci olacağına belirtti.

Arnavutların çoğunlukta olduğu Kosova, NATO'nun bölgeyi korumak için müdahale ettiği 1998-1999 savaşının ardından Batı'nın desteğiyle 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

Kosova Birleşmiş Milletler üyesi değil ve beş AB ülkesi Kosova'nın devlet statüsünü tanımayı reddediyor.

Priştine'de düzenlenen bir hükümet oturumunda konuşan Kurti, "Avrupa Birliği barış, güvenlik, eşitlik ve refahın yeridir ve bu nedenle Kosova Cumhuriyeti'nin yeri de barışı seven bir ülke olarak bu ortak evdir" dedi.

Olası bir üyelikten önce Kosova'nın Sırbistan ile ilişkileri normalleştirmek üzere bir anlaşmaya varması gerekiyor. AB halihazırda her iki tarafın da bir yıl içinde kabul edeceğini umduğu bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Kosova'nın kuzeyindeki Sırp protestocular, yetkililer ile Kosova'nın Sırp azınlığı arasında yükselen tansiyonun ortasında eski bir Sırp polisin tutuklanmasının ardından polisle girdikleri çatışmanın ardından son günlerde ana yolları kapattı.

Kosova'nın bağımsızlığı yaklaşık 110 ülke tarafından tanınıyor ancak Sırbistan, Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından tanınmıyor.

AB'nin 27 üye ülkesi arasında genişleme konusunda isteksizlik var ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, altı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile ilişkileri geliştirmeye daha fazla enerji harcamalarına neden oldu.

Kosova bölgede şimdiye kadar AB'ye katılmak için başvuruda bulunmayan tek ülke.