AB ve NATO'dan Kosova mesajı: Gerilimin tırmanmasından kaçınılmalıdır
Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarına ve AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu'na (EULEX) saldırılara tepki gösterdi.
Avrupa Birliği, AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu'na (EULEX) saldırılara tepki gösterdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB, EULEX'e saldırıları ya da kuzeydeki şiddet içeren suç eylemlerini tolere etmeyecek" ifadesini kullandı.
Borrell, paylaşımında, "Barikatlar, Kosova Sırp gruplarınca derhal kaldırılmalıdır. Sükunet yeniden sağlanmalıdır. EULEX, Kosova makamları ve KFOR ile koordinasyonu sürdürecektir. Tüm aktörler gerilimin tırmanmasından kaçınmalıdır" ifadelerine yer verdi.
NATO'DAN KINAMA
NATO Sözcüsü Oana Lungescu da Twitter'dan, NATO müttefiklerinin, EULEX'i dün geceki devriyesi sırasında hedef alan saldırıları kınadığını duyurdu.
Paylaşımda, "Bu tür saldırılar kabul edilemez ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır" denildi.
NE OLMUŞTU?
Dün gece saatlerinde bölgede yaşayan Sırplar tarafından barikatlar kurularak kapatılan sokaklara yakın bir alanda devriye gezen EULEX ekibine ses bombalı saldırı düzenlenmişti.
Bölgede görev yapan polis memurlarına da ateş açılmıştı.
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