ABD Adalet Bakanı'ndan 'iç terör' uyarısı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:47

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:47

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Adalet geliyor’ başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan Cooper Jo Frederick hakkında istenen cezayı açıkladı.

Bondi, Fredrick aleyhine 20 yıl hapis cezası istediklerini belirterek, tüm bu olayların kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle pazarlık yapılmayacağını söyledi.

Bondi, “Açıkça belirttim; Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız” ifadelerini kullandı.

TESLA NEDEN HEDEFTE?

?ABD'de son dönemde Tesla'ya ait bayiler ve tesisler, çeşitli protesto ve saldırıların hedefi oldu. Bu olaylar, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderliğini üstlenmesi ve bu kapsamda binlerce federal çalışanı işten çıkarmasının ardından başladı.

7 Mart'ta, Colorado'nun Loveland şehrindeki bir Tesla bayisine molotof kokteyli atıldığı bildirildi. Bu saldırıyla bağlantılı olarak Cooper Jo Frederick adlı 24 yaşındaki bir kişi, Teksas'ın Plano şehrinde FBI tarafından tutuklandı.

Tesla'ya yönelik saldırılar sadece Colorado ile sınırlı kalmadı. Nevada, Oregon ve Maryland gibi diğer eyaletlerde de benzer vandalizm ve saldırı olayları rapor edildi. Bu saldırılar arasında Tesla bayilerine Molotof kokteylleri atılması, şarj istasyonlarının ateşe verilmesi ve araçların tahrip edilmesi gibi eylemler bulunmakta.

Elon Musk, Tesla'ya yönelik bu saldırıları 'terörizm' olarak tanımladı ve şirketinin sadece elektrikli araç üretimi yaptığını, bu tür saldırıları hak etmediğini öne sürdü. Ayrıca, Başkan Trump da Tesla tesislerine yönelik şiddet eylemlerinin 'iç terörizm' olarak değerlendirileceğini belirtti.

BOYKOT KAMPANYASI

Son dönemde Tesla'ya yönelik boykot çağrıları hız kazandı. Bu çağrılar, özellikle "Tesla Takedown" adlı küresel protesto hareketi tarafından organize edildi. Hareketin temel amacı, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderliği sırasında federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması ve kamu hizmetlerinin azaltılması gibi politikalarına karşı çıkmak olarak belirtildi.

Protestocular, Musk'ın bu eylemlerinin demokrasiyi zayıflattığını ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilediğini savunmakta.