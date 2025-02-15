ABD tarihinde bir ilk: Oval Ofis’te sabıka fotoğrafı

ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti.

ABD tarihinde bir ilk: Oval Ofis’te sabıka fotoğrafı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:54

The Hill'in haberine göre, Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.


Etiketler: #ABD #Trump

İlgili Haberler

Sevgililer Günü’nde göçmenlere gözdağı: Trump’tan şiirli tehdit!

Sevgililer Günü’nde göçmenlere gözdağı: Trump’tan şiirli tehdit!
Saray, Trump’tan davet beklerken yaşam sarpa sarıyor

Saray, Trump’tan davet beklerken yaşam sarpa sarıyor
Hamas esirleri bırakacağını duyurmuştu: Trump'tan yeni 'Gazze' tehdidi

Hamas esirleri bırakacağını duyurmuştu: Trump'tan yeni 'Gazze' tehdidi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler