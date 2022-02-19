ABD Başkan Yardımcısı Harris, Ukrayna lideri Zelenski ile son gelişmeleri ele aldı

19 Şubat 2022 Cumartesi, 21:08

Münih Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Almanya’da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ikili için "Rusya’nın Ukrayna çevresine yaptığı büyük askeri yığınağı ve son gelişmeleri ele aldılar" ifadesi kullanıldı.

Harris’in, Washington’ın Ukrayna toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına bağlılığını yinelediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: