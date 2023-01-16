Biden’ın gizli belgeleri

16 Ocak 2023 Pazartesi

ABD Başkanı Joe Biden’ın özel ofisinde ve evinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalan gizli devlet belgelerinin bulunması Washington siyasetinde yeni bir kırılma yarattı.

Demokrat Parti içinde ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak göreve gelen Biden’ın 2024 yılındaki başkanlık seçim yarışına yeniden katılması konusunda çekinceler bir süredir dile getiriliyordu.

Buna karşın Biden’ın ABD Kongresi’nde elde ettiği başarılar ve kasımdaki ara seçimlerde Demokrat Parti’nin beklenenden daha başarılı olması Demokratların Biden’ın 2024 seçim kampanyasına sıcak bakmasına yol açmıştı.

Ta ki Biden’ın evinde ve özel ofisinde gizli belgeler bulunana dek.

Obama yönetimine ait gizli belgelerin Biden’ın Washington’daki özel ofisinde ve Delaware’deki evinde bulunması ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evine düzenlenen FBI baskınını hatırlattı.

Cumhuriyetçi Parti Biden’ı, eski bir başkanın evine FBI baskını düzenlenmesine izin vermek ve hükümeti bir silah gibi kullanmakla suçlamıştı.

Biden ise Trump’ı belgeleri evinde tutarak ‘sorumsuzlukla’ eleştirmiş ve Adalet Bakanlığı özel bir savcı atayarak soruşturma başlatmıştı.

Trump, Biden belgelerinin ortaya çıkmasından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ‘FBI, Joe Biden’ın evlerine hatta belki de Beyaz Saray’a ne zaman baskın yapacak?’ demişti.

Biden’ın evinde bulunan ve son gelen haberlere göre sayıları giderek artan gizli belgeleri soruşturmak için de özel bir savcı atandı.

Biden kampı Trump’ın belgeler konusunda yetkililerle işbirliği yapmayı reddettiği için iki durumun farklı olduğunu savunuyor.

Belgelerin gizlilik seviyesi belirsizliğini koruyor ancak ABD medyası belgelerde istihbarat birimlerinin Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili bilgilendirme notlarının bulunduğunu aktarmıştı.

Beyaz Saray, Kasım’daki ara seçimler öncesinde bulunan ilk belgeler konusunda daha erken bir tarihte açıklama yapmadığı için eleştirilerin odağında.

Yetkililer ise soruşturmanın bütünlüğünün bozulmaması için beklediklerini söylüyor.

Belgelerin içeriği ya da sayısı ne olursa olsun bu Cumhuriyetçi Parti’nin elini güçlendirecek bulunmaz bir koz.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler komite oturumlarıyla konuyu sürekli gündemde tutarak Biden yönetimi için büyük bir baş ağrısına neden olabilir.

Bundan daha mühimi bu gelişme Demokratların Biden üstüne tereddütlerini derinleştirerek 2024 seçimlerinde farklı bir Demokrat adayı arayışını hızlandırabilir.

Öte yandan bu durum Trump’ın siyasi kariyeri açısından da büyük fırsatlar barındırıyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak anketlerde destek oranı artan Trump’ın yeniden başkan olma hayali gerçekleşebilir.

Biden’ın gizli belgeleri ABD başkanının iktidarını hem kendi partisi içinde hem de rakipleri karşısında geri dönülmez bir şekilde zayıflatıyor.