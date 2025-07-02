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ABD Başkanı Trump'tan 'Gazze' açıklaması: İsrail, ateşkes şartlarını kabul etti!

ABD Başkanı Trump'tan 'Gazze' açıklaması: İsrail, ateşkes şartlarını kabul etti!

2.07.2025 08:56:00
Güncellenme:
ANKA
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ABD Başkanı Trump'tan 'Gazze' açıklaması: İsrail, ateşkes şartlarını kabul etti!

İsrail'in 60 günlük geçici ateşkes önerisini kabul ettiğini ve Katar ile Mısır’ın Hamas’a nihai teklifi ileteceğini açıklayan Donald Trump, "Savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla çalışacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de 60 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

KATAR VE MISIR, TEKLİFİ HAMAS'A SUNACAK

Washington’da üst düzey ABD yetkilileri ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında yapılan görüşmenin ardından paylaşımda bulunan Trump, "Savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Katar ve Mısır’ın Hamas’a nihai teklifi sunacağını belirten Trump, "Orta Doğu’nun iyiliği için Hamas’ın bu anlaşmayı kabul etmesini umuyorum, çünkü durum daha da kötüleşebilir" dedi.

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