ABD bütün kimyasal silahlarını yok etti

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:25

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:25

Dünya Kimyasal Silah Gözlemcisi, ABD'nin son zehirli silahlarını imha ettiğini duyurdu. Başkan Joe Biden, Kentucky'deki Blue Grass Ordu Deposu'ndaki kimyasal silah stoklarının tamamen ortadan kaldırıldığını açıkladı.

The New York Times'ın haberine yer alan bilgilere göre, Blue Grass Ordu Deposu'nda yer alan dünyanın en büyük kimyasal silahı Arsenal'in de ortadan kaldırıldığı açıklandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, "Beyan edilen tüm kimyasal silah stoklarının geri döndürülemez şekilde imha edildiği" açıklamasını yaptı. ABD, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne göre 30 Eylül tarihine kadar kalan kimyasal silahlarını imha etme taahhüdünde bulunmuştu.

Pueblo Kimyasal Madde İmha Pilot Tesisi yöneticisi Kim Jackson, bu görevin tamamlanmasından gurur duyduklarını belirtti.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

ABD'nin kimyasal silahlarını imha etmesi, OPCW tarafından "önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi. Ancak OPCW, kimyasal silah kullanımına dikkat çekerek dünyanın hala tetikte olması gerektiği uyarısında bulundu.

Kimyasal silahlar, birinci dünya savaşında ilk kez kullanılmış ve ardından Cenevre Sözleşmeleri ile kullanımları yasaklanmıştır.

Silah Kontrol Derneği başkan yardımcısı Paul F Walker, ülkelerin bir kitle imha silahını yasaklama konusunda kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Bu adımın siyasi irade ve etkili bir doğrulama sistemi gerektirdiğini vurguladı.

72 BİN 304.34 METRİK TON KİMYASAL SİLAH STOĞU İMHA EDİLDİ

1997 yılında 193 ülke tarafından kimyasal silahların yasaklanması ve mevcut stokların imha edileceği üzerine anlaşma yapılmıştı. Son olarak ABD'nin de 30 bin tondan fazla stoğunu imha etmesi ile birlikte bu zamana kadar ülkeler tarafından beyan edilen 72 bin 304.34 metrik ton kimyasal silah stoğu geri dönüştürülemez şekilde yok edildi.

Rusya'da 2017 yılında bütün kimyasak stoklarını imha etmişti.

ANLAŞMAYA İMZA ATMAYAN ÜLKELER NELER?

1997 yılında yapılan Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne imza atmaya ülkeler ise şöyle: