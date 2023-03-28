Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarılmasını öngören tasarı onaylandı

ABD ile Çin arasındaki gerginlik devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarılmasını öngören tasarıyı onayladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:22
Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarılmasını öngören tasarı onaylandı
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ABD Temsilciler Meclisi'nden yeni bir Çin karşıtı adım geldi.

Temsilciler Meclisi'nin, Çin'in uluslararası örgütler çerçevesinde gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarılmasını öngören bir yasa tasarısını oybirliğiyle kabul ettiği bildirildi.

The Hill'in akardığına göre, tasarının, "Dışişleri Bakanı'nı Çin'in statüsünü hem ABD'nin hem de Çin'in dahil olduğu uluslararası örgütlerde üst-orta gelirli, yüksek gelirli ya da gelişmiş ülke statüsü olarak değiştirmek için 'çaba göstermeye' yönlendirdiği" belirtildi.

Temsilciler Meclisi'nde "Çin Gelişmekte Olan Ülke Değildir" tasarısı lehine 415 oy kullanıldı.


Çin ABD ABD Temsilciler Meclisi

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