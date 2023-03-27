ABD, Kore Yarımadası'na uçak gemisi gönderdi

Kuzey Kore'nin bölgede artan füze denemelerine yönelik ABD uçak gemisi USS Nimitz saldırı grubunun, Güney Kore ile ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmek üzere Kore Yarımadası'na geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:24
ABD, Kore Yarımadası'na uçak gemisi gönderdi
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Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD uçak gemisi USS Nimitz'in, bugün Kore Yarımadası'nın güneyindeki sularda tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlık, USS Nimitz grubunun, Güney Kore'nin büyük savaş gemileriyle birlikte eğitim yapacağını açıkladı.

Güney Kore Donanması'na ait Sejong the Great destroyeri ile Choe Yeong destroyerinin, Jeju Adası'nın güneyindeki uluslararası sularda tatbikat için konuşlandırılacağı kaydedildi.

Bakanlık, Salı günü USS Nimitz'in Busan Limanı'nı ziyaret edeceğini de bildirdi.


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