ABD'den Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline 'ülkeden ayrılın' talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeli ve ailelerine ‘güvenlik riskleri’ gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine ‘güvenlik riskleri’ gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği bildirildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da buna karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.