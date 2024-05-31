Hakan Fidan, Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.

ANKA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 22:46
Hakan Fidan, Blinken ile telefonda görüştü
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü açıklamıştı.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor" diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söylemişti.

Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek" diye konuşmuştu.

İkinci aşamada tarafların anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölülerin teslim edileceğini belirtmişti.


Hakan Fidan haberleri Antony Blinken haberleri telefon görüşmesi haberleri

İlgili Haberler

Hakan Fidan ve Antony Blinken bir araya geldi: Neler konuşuldu?

Hakan Fidan ve Antony Blinken bir araya geldi: Neler konuşuldu?
Hakan Fidan: İsrail'e uluslararası baskı artıyor

Hakan Fidan: İsrail'e uluslararası baskı artıyor
Hakan Fidan: Vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüşüyoruz

Hakan Fidan: Vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüşüyoruz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

KYK yurdunda şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi ölü bulundu

KYK yurdunda şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi ölü bulundu
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ölü

Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ölü
Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı
Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu

Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu
Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kısa süreli kiralamaya yasayla denetim geldi

Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kısa süreli kiralamaya yasayla denetim geldi
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı
Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası

Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası